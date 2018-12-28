Окупанти скаржаться, що в Іловайську немає жодного дитячого лікаря
Окупований проросійськими бойовиками Іловайськ на Донеччині залишився без жодного дитячого лікаря. Останній педіатр помер цього року.
Про це в ефірі одного з сепаратистських каналів розповіла "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко, повідомляє "Новости Донбасса".
За її словами, по середах і п'ятницях до Іловайська приїжджають лікарі з Харцизька. А щопонеділка і щовівторка проводити прийом приїжджають працівники з "медичного університету імені Горького". Невідкладну допомогу надає "швидка допомога".
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Джерело: 24 Канал
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