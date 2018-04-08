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Окупанти сповістили про постраждалих українців внаслідок смертельної ДТП у Криму

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Місце зіткнення маршрутки та мікроавтобуса в Криму
Місце зіткнення маршрутки та мікроавтобуса в Криму / Соцмережі

В результаті зіткнення мікроавтобуса та електрички, яке сталося в окупованому Криму, постраждали два громадянина України.

Про це повідомляє російська інформаціна агенція "РИА Новости" з посиланням на так зване "міністерство охорони здоров’я" Криму.

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"На місці трагедії працювали три бригади "швидкої допомоги". Зараз троє потерпілих перебувають в Красноперекопській лікарні. Постраждалим громадянам України і Росії надається медична допомога в повному обсязі, незалежно від громадянства. Двоє перебувають у реанімації, стан – стабільно важкий, один – у травматології, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – стверджують окупанти.

Крім того, у відомстві зазначили, що серед трьох госпіталізованих – два громадяни України та один прибув на півострів з Росії.

За інформацією кримських "правоохоронців", загалом внаслідок ДТП 5 осіб постраждали та ще сім людей загинули.

Нагадаємо, удень 8 квітня на нерегульованому залізничному переїзді в районі Армянська маршрутне таксі Mercedes Sprinter, яке виконувало рейс "Севастополь – Армянськ", зіткнулося з приміським поїздом "Керч – Армянськ".

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Здоров'я Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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