Окупанти цинічно порушили Пасхальне перемир'я: репортаж з передової
Навіть кілька годин не протрималось чергове Пасхальне перемир'я – проросійські бойовики відкрили вогонь по позиціях захисників мирної України. В результаті один наш армієць був поранений.
Із початку 18 квітня на Донбасі оголосили черговий, Пасхальний, режим тиші. Закономірно і очікувано виконувати його вирішили лише воїни Об'єднаних Сил, терористи ж вгатили у його перші хвилини.
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Капелан Феофана до цього поставився спокійно – для нього це вже третій Великдень на фронті. На питання, чи хоч одна з них була тихою, відповідає – мабуть, ні.
Момент, коли вони посвятять у себе паску, то вони починають забувати, що це свято. А ми чемні, ми нікого не ображаємо,
– відповів капелан, військовослужбовець ЗСУ Ієромонарх Феофан.
Пан Феофан має імпровізовану капличку. Туди підходять хлопці, коли йдуть на бойове чергування – під кулі та снаряди ворожі, і просять у Бога, Матері Божої допомоги.
Капличка на передовій
На нульових позиціях воїни говорять те саме – режим тиші є одностороннім.
Просто нам сказали, що є Пасхальне перемир'я, а фактично, воно проходить зі стріляниною. Тут просто дуже маленькі відстані, по цьому чимось тяжким стріляти немає сенсу – можна в своїх потрапити,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Майстер.
Після цих слів по наших позиціях лунають одиночні постріли. Бійці заводять журналістів у бліндаж.
Боєць Каспер вже вчетверте перебуває на передку під час Пасхального режиму тиші. Щоразу ворог поводить себе однаково. Найбільше згадує 2014 рік. Зараз все ж тихіше. Принаймні, калібри менші, але стрільці не змінились, вони ті самі – "запоребрикові".
Воїни Об'єднаних Сил готові завдати вогонь у відповідь. А про нищівну силу української сили окупанти чудово знають.
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