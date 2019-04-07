Окупанти у Криму випустили на волю журналіста Гайворонського: він хоче виїхати в Україну

Російські окупанти в анексованому Криму випустили на волю із ізолятора тимчасового тримання ялтинського журналіста Євгена Гайворонського. Чоловіка заарештували начебто за вживання наркотиків та протримали в ув’язненні за рішенням суду 12 діб.

Що відомо про затримання Гайворонського?

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Російські правоохоронці в окупованому Криму затримали Гайворонського 26 березня. За їх версією, журналіст нібито носив із собою наркотики. У той же день у міському суді Ялти розглянули протокол про адміністративне порушення та наклали на Гайворонського арешт терміном на 12 діб.

Окрім того, суд зобов’язав представника ЗМІ пройти діагностику та лікування від наркотичної залежності. Якщо він ухилятиметься від цього, йому загрожує адміністративна відповідальність. Так, суд призначив місцем лікування Гайворонського Ялтинську міську лікарню №2.

Що відомо про звільнення і умови утримання Гайворонського?

Гайворонського випустили із Сімферопольського ІТТ на волю 7 квітня, передають "Крим.Реалії".

Так, журналіст стверджує, що його утримували в камері, розрахованій на трьох осіб, самого. Попри це, за його словами, в інших камерах місць не вистачало.

Приїжджали співробітники МВС Криму все керівництво прямо, погрожували мені... Сказали: "Те, що ти вибрав собі політику називати себе громадянином України, тобі не допоможе... Ми тебе далі будемо упаковувати, ми тобі наркоманію придумаємо. І ще на 12 днів закриємо за те, що ти відмовлявся з нами проїхати і чинив опір співробітникам поліції. Твої ж родичі тут живуть",

– розповів Гайворонський.

Журналіст стверджує, що такий пресинг проти нього відбувався усі 12 днів.

Тепер представник ЗМІ заявляє, що хоче виїхати за межі окупованого Криму, бо побоюється за своє життя.

Що відомо про політичні погляди журналіста Гайворонського?

Гайворонський переїхав із материкової України у Крим у 2013 році. У перші роки окупації півострова він підтримував російську владу, проте за якийсь час різко змінив свою думку на проукраїнську.

Зокрема, на його сторінці у Facebook можна побачити дописи, у яких він висловлюється проти політики чинного російського президента Володимира Путіна.

Буває неправильна весна, а буває – правильна. Я зсередини все це досліджував, розібрався, а не знаєте, як люди: почули одну пропаганду – і з однією точкою зору, почули іншу пропаганду – і з іншого. А я пережив безліч історій, сформував думку, зрозумів, у чому правда і справедливість,

– розповідав про зміну політичних настроїв Гайворонський.

Що ще відомо про Євгена Гайворонського?Народився він у Донецьку, де й закінчив журналістський факультет одного з закладів вищої освіти. Після цього займався у місті журналістською діяльністю.



У Ялті раніше працював прес-секретарем в місцевій проросійській громадській організації "Народна єдність". Її активісти в березні 2014 роки збирали підписи за проведення так званого "референдуму" про "приєднання" Криму до Росії. Згодом був співробітником кількох проросійських кримських видань. Останнє його місце роботи, севастопольський сайт "Примечания", називають опозиційним, оскільки той критикує місцеву владу.



На початку лютого 2018 року Гайворонський заявив, що його побили в центрі Ялти. Він повідомляв, що того дня йшов на зустріч з читачем, аби поговорити про майбутній ремонт в міському парку. Журналіст вважає замовником цього нападу ялтинського девелопера Дмитра Тюкаєва, "бізнесу та порушенням закону якого" він присвятив кілька журналістських розслідувань. Тюкаєв, зі свого боку, заявив, що подав позов до Гайворонського про захист честі, гідності та ділової репутації. У підсумку Гайворонського публічно звинуватили в інсценуванні події.