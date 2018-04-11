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Окупанти у Луганську тиснуть на мирних жителів: люди розповіли про методи

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Життя в окупованому Луганську
Життя в окупованому Луганську / Федерація самбо України

Окупаційна влада окупованих Росією територій Луганщини зобов'язала так званих бюджетників надавати копії комунальних платежів за місцем роботи, а також погашати борги за період, відколи на Донбасі почалися бойові дії.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на жителів окупованих Росією територій Луганщини.

"Вимагають оплачувати борги і звітувати. У пенсіонерів з інвалідністю взимку у приватних будинках обрізали газ за борги. Німці (під час Другої світової війни) так не чинили, кажуть люди, які очікують на Україну", – розповіла вчителька однієї зі шкіл Луганська.

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За словами педагога, у школах міста відбуваються суцільні перевірки та контроль.

"Тиснути, залякувати ... Вчителі своєї тіні зараз у Луганську бояться", – розповіла вчителька, додавши, що багато хто обурений ситуацією.

"Обурюються, звичайно, що це незаконно. Але, про які закони може там мовитися?", –підтвердило джерело видання.

Інший співрозмовник видання додав, що багато хто не витримує і звільняється. Директори шкіл просять пенсіонерів якомога довше працювати, оскільки "заміни старому поколінню немає, молодь їде, отримавши освіту в пошуках кращого життя".

Зазначається, що в середньому комунальні послуги у двокімнатній квартирі в Луганську на сьогодні обходяться у 900-1000 рублів (428-476 гривень), а у трикімнатній квартирі – 1200 рублів (571 гривня). "Зарплата" вчителя становить від 8000 рублів (3809 гривень) залежно від категорії і навантаження.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Новини Луганська комунальні послуги Освіта
Джерело: 24 Канал
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