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      Окупанти в Криму готуються до прийому сирійських студентів

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      Окупаційна влада Криму запрошує на навчання сирійських студентів
      Окупаційна влада Криму запрошує на навчання сирійських студентів / Фото з відкритих джерел

      Окупаційна влада Криму стверджує, що кримські вузи відкриті для усіх охочих навчатися там студентів з Сирії. Для цього окупанти вирішили відкрити у Севастопольському національному технічному університеті спеціальну філію.

      На ці цілі незаконна влада навіть виділить додаткове фінансування, заявив "очільник" тамтешньої незаконної влади Сергій Аксьонов під час так званого "Ялтинського економічного форуму", пише ТАСС.

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      "На сьогоднішній зустрічі були підняті питання освіти, ми готові прийняти сирійських студентів, сирійську молодь, яка захоче вчитися в наших вузах", – стверджує він.

      Напередодні депутат Бундестагу від правої партії "Альтернатива для Німеччини" Вальдемар Гердт запропонував навчати сирійських біженців в анексованому Криму. За його словами, багато біженців готові здобувати освіту, щоб мати перспективи для самореалізації.

      Треба налагодити навчання цих людей в Криму. Це дешевше, ефектніше. Це дуже хороший гуманітарний посил,
      – вважає Гердт.

      Хто такий Вальдемар Гердт?Він приїжджає до Криму не вперше. У минулому році він також брав участь в "Ялтинському економічному форумі". Гердт – колишній радянський громадянин, перебрався до Німеччини тільки в 1993 році. Виступає в рядах проросійськи орієнтованої партії "Альтернатива для Німеччини" проти прибуття в країну мігрантів. Як і більшість представників цієї партії, він виступає за скасування санкцій і визнання окупованій території частиною Росії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Студенти Новини Криму Новини Росії
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