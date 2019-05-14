Окупанти в Криму знищують найглибше озеро півострова: фотопорівняння
В анексованому Криму окупаційна влада Російської Федерації знищує найглибше озеро півострова Донузлав.
На своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала фото зруйнованого озера.
Читайте також: Біля Керченської протоки зафіксували велике скупчення кораблів: фото та відео
На Донузлаві в курортній зоні севастопольська компанія видобуває пісок. На воді бензино-мазутна плівка, дохне риба, техніка шумить постійно,
– написав блогер.
У коментарях користувачі написали, що це не перший випадок, коли Росія руйнує природу півострову.
"У нас у Качі теж добувають пісок. Німецьку балку знищили. І журналісти статті писали, й екологи обурювалися, все марно", – написав кримчанин.
"Якось по-варварськи чинять зараз у Криму, не шкодуючи природу ні в чому. Або "не своє – не шкода", не зрозуміло", – обурився користувач мережі.
До слова, нещодавно у мережі також з'явились шокуючі фото одного з найвідоміших пляжів Криму. Тепер він не пристосований для відпочинку, адже на ньому купи сміття, кам'яна кладка звалилася на пляж, а опорна стіна з місцевого черепашнику, яка захищала берегову лінію від сповзання ґрунту, повністю зруйнована.