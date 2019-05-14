Окупанти в Криму знищують найглибше озеро півострова: фотопорівняння

В анексованому Криму окупаційна влада Російської Федерації знищує найглибше озеро півострова Донузлав.

На своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала фото зруйнованого озера.

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На Донузлаві в курортній зоні севастопольська компанія видобуває пісок. На воді бензино-мазутна плівка, дохне риба, техніка шумить постійно,

– написав блогер.

У коментарях користувачі написали, що це не перший випадок, коли Росія руйнує природу півострову.

На Донузлаве в курортной зоне севастопольская компания добывает песок. На воде бензино-мазутная плёнка, дохнет рыба, техника шумит постоянно pic.twitter.com/NutvozcyzH — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 травня 2019 р.

"У нас у Качі теж добувають пісок. Німецьку балку знищили. І журналісти статті писали, й екологи обурювалися, все марно", – написав кримчанин.

"Якось по-варварськи чинять зараз у Криму, не шкодуючи природу ні в чому. Або "не своє – не шкода", не зрозуміло", – обурився користувач мережі.

До слова, нещодавно у мережі також з'явились шокуючі фото одного з найвідоміших пляжів Криму. Тепер він не пристосований для відпочинку, адже на ньому купи сміття, кам'яна кладка звалилася на пляж, а опорна стіна з місцевого черепашнику, яка захищала берегову лінію від сповзання ґрунту, повністю зруйнована.