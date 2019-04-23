08:47
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Кого підтримує Ляшко. Вітаннячка з Ростову
      Вєсті.UA
      20:50, 22 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Окупанти вбили українського бійця на Донбасі, але отримали жорстку відповідь

      1094 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

      22 квітня російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого загинув один захисник. Водночас, бійцям вдалося дати жорстку відповідь на обстріли окупантів і знищити трьох проросійських бойовиків.

      Окупанти, обстрілюючи українські позиції, двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

      Читайте також: Бійці "Азова" одним ударом знищили техніку бойовиків на Донбасі: потужне відео

      Ворог гатив по українських військових з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      Загалом російські окупанти здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Мар'їнки, Гнутового, Павлополя, Авдіївки, Опитного, Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної і Золотого-4.

      Внаслідок обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув та три українських захисники отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки, 22 квітня трьох окупантів було знищено, ще сім – поранено,
      – додали у штабі.

      Також, українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти окупантів за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

      З початку доби, 16 квітня, ворог один раз обстріляв позиції українських військових поблизу Гнутового.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      blog_ava
      Україна веде переговори з Єврокомісією про включення у проект "Нового шовкового шляху"
      сьогодні
      950
      Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люди приходят и уходят, а Украина остается
      сьогодні , 08:40 Люди приходят и уходят, а Украина остается
      Ян Валетов 51
      Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      сьогодні , 01:01 Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      Тетяна Мартинюк 1065
      О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?
      22 квітня , 22:02 О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?
      Олександр Гаврутенко 1457
      День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      22 квітня , 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      551
      Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      22 квітня , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук