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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупанти відкрили вогонь, коли спостерігачі ОБСЄ зафіксували танки поблизу житлових будинків

530 Читать новость на русском
Російські окупанти на Донбасі
Російські окупанти на Донбасі

Проїжджаючи через окуповану Ужівку, що на Донеччині, патруль спостережної місії ОБСЄ зафіксував 2 БТР-80 і 2 танки приблизно за 150 метрів біля будинків мирних мешканців.

Як йдеться у звіті ОБСЄ, коли троє чоловіків в одязі військового типу побачили команду СММ, один із них здійснив постріл у повітря, який, за оцінкою спостерігачів, був попереджувальним.

Патруль Місії негайно залишив цей район.

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Варто додати, що російські окупаційні війська ще двічі перешкоджали роботі спостерігачів. Так, на пункті пропуску на кордоні поблизу окупованої Вознесенівки чоловік в одязі військового типу сказав патрулю Місії негайно покинути цей район і додав, що "обмеження" присутності СММ в цьому районі в силі.

А на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці двоє чоловіків в одязі військового типу сказали патрулю Місії залишити цей район, додавши, що спостерігачам "не дозволено" там перебувати. Один із них сказав, що він "спустить сторожового собаку" наступного разу, коли спостерігачі будуть у цьому районі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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