Окупанти відкрили вогонь, коли спостерігачі ОБСЄ зафіксували танки поблизу житлових будинків

Проїжджаючи через окуповану Ужівку, що на Донеччині, патруль спостережної місії ОБСЄ зафіксував 2 БТР-80 і 2 танки приблизно за 150 метрів біля будинків мирних мешканців.

Як йдеться у звіті ОБСЄ, коли троє чоловіків в одязі військового типу побачили команду СММ, один із них здійснив постріл у повітря, який, за оцінкою спостерігачів, був попереджувальним.

Патруль Місії негайно залишив цей район.

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Варто додати, що російські окупаційні війська ще двічі перешкоджали роботі спостерігачів. Так, на пункті пропуску на кордоні поблизу окупованої Вознесенівки чоловік в одязі військового типу сказав патрулю Місії негайно покинути цей район і додав, що "обмеження" присутності СММ в цьому районі в силі.

А на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці двоє чоловіків в одязі військового типу сказали патрулю Місії залишити цей район, додавши, що спостерігачам "не дозволено" там перебувати. Один із них сказав, що він "спустить сторожового собаку" наступного разу, коли спостерігачі будуть у цьому районі.