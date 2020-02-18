Окупанти випустили 208 мін та 56 разів стріляли з танка під час бою біля Золотого

Артилерійські системи, міномети та гранатомети – з такого озброєння окупанти вели вогонь по українських позиціях під час свого цинічного наступу. Зухвала атака є наймасштабнішою від 2018 року.

Так, стріляли проросійські бойовики по позиціях українських військових біля Новотошківського, Оріхового, Кримського, Попасної та Хутора Вільного. Інформацію щодо 5-годинного бою уточнили в штабі ООС. Втрата: Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов Яке озброєння використали бойовики: Артилерійські системи



Ствольну артилерію калібру 152 міліметри – 6 снарядів;

Калібру 122 міліметри – 18 снарядів.



Ствольну артилерію калібру 152 міліметри – 6 снарядів; Калібру 122 міліметри – 18 снарядів. Міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри – сумарно 208 мін.

– сумарно 208 мін. Гранатомети .

. Великокаліберні кулемети. Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з танку,

– додають військові. Також під час бою диверсійно-розвідувальні групи ворога окремо штурмували позиції українських оборонців. Масштабний бій біля Золотого: що відомо Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.

Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.

Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених. Дивіться відео – бойовики атакували позиції біля Золотого: