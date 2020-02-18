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      Окупанти випустили 208 мін та 56 разів стріляли з танка під час бою біля Золотого

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Артилерійські системи, міномети та гранатомети – з такого озброєння окупанти вели вогонь по українських позиціях під час свого цинічного наступу. Зухвала атака є наймасштабнішою від 2018 року.

      Так, стріляли проросійські бойовики по позиціях українських військових біля Новотошківського, Оріхового, Кримського, Попасної та Хутора Вільного. Інформацію щодо 5-годинного бою уточнили в штабі ООС.

      Втрата: Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов

      Яке озброєння використали бойовики:

      • Артилерійські системи

        Ствольну артилерію калібру 152 міліметри – 6 снарядів;
        Калібру 122 міліметри – 18 снарядів.
         
      • Міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри – сумарно 208 мін.
      • Гранатомети.
      • Великокаліберні кулемети.

      Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з танку,
      – додають військові.

      Також під час бою диверсійно-розвідувальні групи ворога окремо штурмували позиції українських оборонців.

      Масштабний бій біля Золотого: що відомо

      • Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.
      • Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
      • Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.
      • Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.

      Дивіться відео – бойовики атакували позиції біля Золотого:

      Бій поблизу Золотого завершився: 1 загиблий, 3 поранених, 2 контужених
      сьогодні
      6497
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Проросійські бойовики Зброя Бій біля Золотого
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