Окупанти випустили 208 мін та 56 разів стріляли з танка під час бою біля Золотого
Артилерійські системи, міномети та гранатомети – з такого озброєння окупанти вели вогонь по українських позиціях під час свого цинічного наступу. Зухвала атака є наймасштабнішою від 2018 року.
Так, стріляли проросійські бойовики по позиціях українських військових біля Новотошківського, Оріхового, Кримського, Попасної та Хутора Вільного. Інформацію щодо 5-годинного бою уточнили в штабі ООС.
Втрата: Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов
Яке озброєння використали бойовики:
- Артилерійські системи
Ствольну артилерію калібру 152 міліметри – 6 снарядів;
Калібру 122 міліметри – 18 снарядів.
- Міномети калібру 120 міліметрів та 82 міліметри – сумарно 208 мін.
- Гранатомети.
- Великокаліберні кулемети.
Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з танку,
– додають військові.
Також під час бою диверсійно-розвідувальні групи ворога окремо штурмували позиції українських оборонців.
Масштабний бій біля Золотого: що відомо
- Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.
- Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.
- Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
- Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.
- Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.
Дивіться відео – бойовики атакували позиції біля Золотого: