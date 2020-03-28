Окупанти влаштували потужний обстріл на Донбасі: 2 поранених, один захисник у важкому стані

Проросійські бойовики влаштували цинічний обстріл українських позицій поблизу Шумів на Донбасі. Кульове поранення отримав український військовий, він у важкому стані. Активізувалися також ворожі снайпери.

Один із них поцілив в українського оборонця біля Хутора Вільного. У військового стан здоров’я – середньої важкості. Про це інформує штаб ООС.

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Обидвом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь,

– наголошують у штабі ООС.

Наразі втрати противника уточнюються.

Потужний обстріл зі стрілецької зброї окупанти влаштували біля Шумів: карта



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу