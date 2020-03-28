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      Окупанти влаштували потужний обстріл на Донбасі: 2 поранених, один захисник у важкому стані

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики влаштували цинічний обстріл українських позицій поблизу Шумів на Донбасі. Кульове поранення отримав український військовий, він у важкому стані. Активізувалися також ворожі снайпери.

      Один із них поцілив в українського оборонця біля Хутора Вільного. У військового стан здоров’я – середньої важкості. Про це інформує штаб ООС.

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      Обидвом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

      Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь,
      – наголошують у штабі ООС.

      Наразі втрати противника уточнюються.

      Потужний обстріл зі стрілецької зброї окупанти влаштували біля Шумів: карта

      карта окупованих територій на Донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Постраждалі Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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