Окупанти з мінометів і гранатометів обстріляли низку поселень на Донеччині: одного з них знищили
За минулу добу, 10 грудня, ворог відкривав вогонь 12 разів, застосовуючи зброю, заборонену мінськими угодами. Жодний боєць Об'єднаних сил не зазнав поранень.
Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Проросійські бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли українські позиції неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Піски, що на Донецькому напрямку.
Крім того, з мінометів калібру 82 мм вівся обстріл в районі хутора Вільний, Зайцевого, шахти Бутівка, Пісків. А з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї гатили по Новозванівці, Мар'їнці, Березовому, Невельському та Чермалику.
По Опитному відпрацював ворожий снайпер.
Наші бійці знищили одного окупанта, трьох – поранили. Втрат серед українських захисників немає.
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