Окупанти залишили без газу і тепла жителів на Донбасі, – в ООС повідомили про зухвалі дії ворога

Днями російсько-окупаційні війська обстріляли із мінометів населений пункт Новолуганське. В результаті цієї вогневої атаки був пошкоджений газопровід.

Так, без газу і тепла залишились місцеві мешканці. Про це інформує прес-служба Операції Об’єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт проти народу України – обстрілу із застосуванням мінометів зазнав населений пункт Новолуганське. В результаті цього "братерського вогню" було ушкоджено газопровід. Без газу і тепла залишились літні люди, діти,

– мовиться у повідомленні.

Найближчим часом українська сторона розпочне ремонт газопроводу. Протягом кількох діб постачання "блакитного палива" поновлять. Проте в ООС сумніваються, чи вистачить цього ремонту надовго: бойовики можуть в будь-який момент відновити обстріл.

"Звичайно, російським артилеристам легко воювати проти мирних громадян України, бо зі всього арсеналу зброї у цивільних людей є лише прокльони та гнів на загарбників. І хтозна, яка зброя діє краще – важка артилерія російських окупантів, чи сльози звичайних людей, яких вона обстрілює", – додають в ООС.