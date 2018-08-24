Окупанти залишили без води велике місто на Донбасі
1581
У 70-тисячному Торецьку Донецької області припинено централізовану подачу води. Причина – в результаті бойових дій, що відбулися 24 серпня, було пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції № 2.
Про це повідомила Військово-цивільна адміністрація Торецька на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: "З Днем Незалежності, Україно! Війна триває": бойовики з усіх калібрів обстріляли наші позиції
"Вода в місто Торецьк не надходить. О 20.00 24 серпня буде припинено подачу води абонентам. Під час надходження додаткової інформації військово-цивільна адміністрація Торецька буде надалі інформувати", – мовиться у дописі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Шуфрич виступив проти заборони "георгіївських стрічок" в Україні18 травня 2017 , 04:48
Ярмоленко знайшов оригінальний спосіб, як допомогти Україні проти Хорватії1 березня 2017 , 16:47
Новий тренер Карпат несподівано відмовився від 4-х основних гравців команди30 червня 2017 , 15:47