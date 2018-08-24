Окупанти залишили без води велике місто на Донбасі

У 70-тисячному Торецьку Донецької області припинено централізовану подачу води. Причина – в результаті бойових дій, що відбулися 24 серпня, було пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції № 2.

Про це повідомила Військово-цивільна адміністрація Торецька на своїй сторінці у Facebook.

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"Вода в місто Торецьк не надходить. О 20.00 24 серпня буде припинено подачу води абонентам. Під час надходження додаткової інформації військово-цивільна адміністрація Торецька буде надалі інформувати", – мовиться у дописі.