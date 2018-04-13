Окупанти заявили, що Керченський міст на фінальній стадії завершення: з'явилися фото

На дорожнє полотно Керченського мосту почали наносити розмітку. Окупанти заявляють, що це один з фінальних етапів робіт з облаштування дорожнього полотна, який стартував з боку таманського берега.

Про це повідомляє "Кримський міст".

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Начальник дільниці по нанесенню дорожньої розмітки Павло Матящук повідомив, що наноситься горизонтальна смуга, виконана із термопластику зі світловідбиваючими характеристиками.

"У Кримського моста два напрямки руху – по дві смуги кожний. На кожному напрямку наноситься по три лінії розмітки: дві крайових і осьова, що розділяє транспортні потоки попутного напрямку. Відповідно, нам належить нанести лінії розмітки загальною протяжністю близько 117 км", – розповів Матящук.



На дорожнє полотно Керченського мосту почали наносити розмітку



Введення в експлуатацію Керченського мосту замість грудня 2018 року заплановано на травень



У Кримського моста два напрямки руху – по дві смуги кожний





Смуга виконана із термопластику зі світловідбиваючими характеристиками

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.