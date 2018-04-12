Окупанти змінили підхід у танкових обстрілах на Донбасі: деталі

Російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів на Донбасі з важкого озброєння, у тому числі танків. При цьому під час обстрілів вони ускладнюють можливість українським військовим завдати удару з протитанкових засобів ураження.

За даними "Інформаційного спротиву", окупанти найбільш інтенсивні удари по українських військових наносили у районі населених пунктів Валуйске, Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Піски, Опитне, шахта "Бутівка", Лебединське, Водяне та Широкіно.

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При цьому танки окупанти використали південніше та північніше Авдіївки, в районі Донецького аеропорту (Піски та Водяне). Зазвичай працює бронегрупа з трьох машин. Окрім того, пара танків Т-72 неодноразово відкривала вогонь в районі Крутої Балки.

"Застосування танків здійснюється попарно під прикриттям щільного кулеметно-мінометного вогню з метою ускладнення застосування українськими військами протитанкових засобів. Вогонь ведеться із заздалегідь обладнаній і обраної позиції, по заздалегідь розвіданими і певним цілям. Після серії з 2-3 (іноді 3-4) пострілів позиція змінюється. Відзначається застосування окупантами спільно з танками і окремих БМП, наприклад, в районі Пісок і шахти "Бутівка", – йдеться в повідомленні.