Окупанти значно збільшили кількість обстрілів на Донбасі: є поранені

Російські окупаційні війська 5 вересня знову обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Внаслідок ворожих дій проросійських бойовиків двоє військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС у Facebook.

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"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська суттєво збільшили кількість обстрілів і 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських бійців у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Чермалик, Водяне, Гнутове та Лебединське.

Керівництво ООС також наголосило, що в "разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл".

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення,

– додали у штабі.