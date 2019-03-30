Окупанти зроблять усе, щоб завадити провести чесні вибори, але ЗСУ тримають оборону, – Полторак

Немає жодних сумнівів у тому, що окупаційні війська Росії зроблять усе для того, щоб перешкодити Україні провести чесні і прозорі вибори президента. Так, на Донбасі зафіксоване ускладнення ситуації напередодні голосування.

"Ми чекали, що напередодні проведення виборів ситуація буде ускладнена. Ми до цього готувалися і готові. На жаль, я підтверджую те, що вчора ситуація на лінії зіткнення загострилася, кількість обстрілів збільшилася. На жаль, у нас є і втрати", – сказав у телеефірі міністр оборони Степан Полторак.

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Збройні сили зробили все можливе, щоб дати можливість в Україні провести чесні вибори, наголосив міністр.

На лінії зіткнення ми тримаємо оборону, ми даємо можливість усім людям прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір,

– сказав голова Міноборони.

Щодо українських військових, які перебувають у зоні проведення операції Об’єднаних сил, то для них теж створили всі необхідні умови, щоб бійці могли проголосувати.

Як голосуватимуть на виборах президента українські військові? Для голосування бійців у військових частинах Луганської, Донецької та Львівської областей створили 80 спеціальних дільниць. При цьому скриньки з бюлетенями для голосування не везтимуть на саму лінію фронту. На спецдільницях у зоні Операції Об'єднаних сил зможуть проголосувати 47 тисяч військових.