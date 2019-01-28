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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Окупантів з так званих "ДНР" та "ЛНР" запросили на "кубок невизнаних республік"

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      Окупантів з так званих "ДНР" та "ЛНР" запросили на "кубок невизнаних республік"

      Так звана Конфедерація незалежних футбольних федерацій ConIFA вирішила провести кубок Європи серед збірних невизнаних країн. До участі запросили й представників фейкових "ДНР" та "ЛНР".

      Загалом у турнірі приймуть участь 12 команд. Окрім представників окупованих регіонів України, до участі запросили Нагірний Карабах, Лапландію, Абхазію, Графство Ніцца, Чамерію (регіон на півдні Албанії та сході Греції), Паданію (сепаратисти півночі Італії), Сардинію, Секейський край (угорська меншина в Румунії), Західну Вірменію (вірменська діаспора в Туреччині та ін.), Південну Осетію. Жодна з цих команд не представляє країни і не є членом ФІФА. Відтак офіційного значення цей турнір не має.

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      Кубок Європи ConIFA відбудеться у Степанакерті з 1 по 16 червня 2019 року. Це місто розташовано у Нагірному Карабасі, де-факто столиця та місто державного значення самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки, де-юре місто республіканського значення Азербайджану.

      Учасники так званого "чемпіонату Європи серед невизнаних країн"

      Представники фейкових республік вже брали участь у змаганнях під егідою так званої ConIFA. Влітку 2018 року був організований "чемпіонаті світу серед збірних невизнаних держав, залежних територій та нацменшин". Однак тоді представники "ДНР" та "ЛНР" не змогли пройти відбір. Натомість на турнірі виступила команда "Karpatalja", яка і виграла турнір. Вона представляла угорців Закарпаття. Та виявилося, що зі всієї команди українське громадянство мали лише два гравці. Їх пожиттєво дискваліфікували. Решта футболістів – громадяни Угорщини. Їм заборонили в’їзд на територію України. Цього разу вони участі у турнірі під егідою ConIFA не приймають.

      ConIFA була заснована у 2013 році.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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