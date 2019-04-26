Окупацією Криму Путін зробив Росії те, чого не зробив би найбільший ворог, – Джемілєв

У Кремлі розуміють наслідки анексії Криму – зокрема, величезні витрати на утримання півострова. У своєму оточенні Володимир Путін зізнався, що окупація була помилкою, однак цього на загал він визнавати не має наміру.

Російський лідер окупацією Криму завдав своєї країни такої шкоди, як не зумів би жоден ворог, про це сказав лідер кримськотатарського народу та народний депутат Мустафа Джемілєв, пише видання "Крим.Реалії".

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Зараз анексований український півострів для Росії – дуже дотаційний. За оцінками російських експертів, щорічно на його отримання виділяють від 3 до 5 мільярдів доларів. Окрім того, збільшила цю "ціну" і блокада Криму.

Хоч Росія і не зважає на міжнародні норми та рішення міжнародних організацій, однак запровадження провідними країнами антиросійських санкцій стало несподіванкою для Путіна.

Ця країна (Росія – 24 канал) розуміє іншу мову – мову сили. На Заході це розуміють і почали запроваджувати санкції. На наш превеликий жаль, не всі країни приєдналися до санкцій. Але я повинен сказати, що ті, хто підтримали санкції – провідніші країни. Це відчутно, і для Путіна це великий удар. Він цього явно не очікував,

– сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу наголосив, що деокупація Криму обов’язково відбудеться, однак це – питання часу. Для цього Україна обрала мирний, дипломатичний шлях.

"Зараз Україна сама не в тому стані, щоб, скажімо, військовим шляхом звільнити Крим. Але навіть якщо б вона була здатна, це вкрай небажано. Це б означало знищення, вбивство великої частини населення півострова", – пояснив він.

Особливо важко зараз доводиться кримським татарам. Через атмосферу, яку визначає країна-окупант, багато з них покидають півострів. Джемілєв наголошує, що для них "це дійсно трагедія"

Це питання існування народу. Найперше, саме представники корінного народу пов'язують усе своє майбутнє, чи збережеться взагалі нація, саме з деокупацією,

– наголосив лідер кримськотатарського народу.

При цьомі він зазначив, що через численні табу і заборони від країни-окупанта зараз на півострові так, "як у найгірші часи радянського періоду". ​

Як Росія анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.