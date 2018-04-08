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Окупаційна влада Криму намагається передати членам екіпажу "Норд" наявні українські паспорти

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Сейнер
Сейнер "Норд"

Окупаційна влада у Криму через адвокатів та дипломатів пробує терміново передати легальні документи – паспорти громадян України, з Криму для членів екіпажу сейнера "Норд", який перед тим затримали українські прикордонники.

Про це заявив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабин. За його словами, у екіпажу є такі паспорти.

"За ними їх пропустять в Крим через КПВВ без проблем. А за виданими окупаційною владою РФ "аусвайсами" ніхто нікого в Крим не пропустить, маємо чітку позицію ДПС України", – заявив чиновник.

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При цьому він спростував інформацію, яку поширили в російських ЗМІ про нібито домовленість між Україною та Росією щодо пропуску членів екіпажу через кордон.

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня команда судна "Норд" спробувала покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. Вивезти команду за межі України намагалися представники Генерального Консульства РФ під прикриттям свого імунітету. Це команда сейнера, який 25 березня українські прикордонники затримали в частині українських вод Азовського моря. Судно з припискою у Криму було під російським прапором.

Корабель було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ, у тому числі "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". 6 квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.

Варто зазначити, що так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.

Теги: Новини Криму Новини України Новини політики Україна – Росія Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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