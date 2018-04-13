Окупаційні війська Росії обстріляли українські позиції із заборонених БМП та мінометів

Від початку доби, 13 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів українських опорних пунктів. Агресор продовжує застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

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На Луганському напрямку відбувався обстріл із 120 та 82 міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окупанти вели вогонь по наших укріпленнях під Троїцьким. Також міномети калібру 82 міліметри ворог застосував в районі Кримського, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська,

– йдеться у повідомленні.

У зведенні вказано, що на Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Окрім цього, із гранатометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Лебединського та Богданівки.

Із великокаліберних кулеметів стріляли неподалік Павлополя, Невельського і Мар’їнки, а з озброєння БМП – в районі Богданівки.

У повідомленні додають, що по захисниках Авдіївки окупанти вели снайперський вогонь. Від ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Нагадаємо, 13 квітня в інтерв'ю українським телеканалам Президент України Петро Порошенко анонсував переформатування АТО в операцію Об'єднаних сил. За його словами, це має відбутися 30 квітня 2018 року.