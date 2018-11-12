Окупований Донбас, як російську колонію, штучно вжити в Україну не можна, – Клімкін

Очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що окуповану Кремлем територію Донбасу, як російську колонію, штучно інтегрувати у цивілізовану частину України не можна. Водночас він додав, що Донбас у складі України буде вільним і европейским.

Таку заяву посадовець зробив у своєму Twitter.

Читайте також: Скільки жителів "Л/ДНР" хочуть назад в Україну: результати дослідження

"Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлено у цивілізовану та демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип", – зауважив міністр.

Водночас Павло Клімкін наголосив, що в Україні буде вільний український європейський Донбас.

Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 November 2018

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.