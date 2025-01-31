На Полтавщині депутат облради планував убити місцевого фермера, щоб заволодіти бізнесом

Депутат Полтавської обласної ради та його водій планували убивство місцевого підприємця. Підозрюваний хотів його позбутися, щоб заволодіти агрокомпанією – підробити документи і зробити себе довіреною особою.

Фігурантам справи повідомлено про підозри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ.

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Фігуранти планували інсценувати самогубство своєї жертви

За виконання "замовлення" депутат обіцяв своєму водію 20 тисяч доларів, а також частину майбутніх прибутків підприємства.

Чоловік обрав місце, час і спосіб убивства. Воно планувалося на території покинутої насосної станції.

Депутат запросив туди підприємця, щоб нібито обговорити робочі питання.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви,

– повідомили в СБУ.

Таким чином підозрювані хотіли приховати сліди насильницької смерті. Однак, під час спроби реалізації злочину організатора та його спільника було затримано.

"Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково "вживу", без будь-якої комунікації телефоном. Утім, навіть такі заходи конспірації їм не допомогли. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників "на гарячому", коли вони везли бізнесмена на місце "ділової" зустрічі", – розповіли в СБУ.

Під час проведених обшуків знайшли докази підготовки до вбивства: документи, записи, гроші та знаряддя злочину.

Підозрюваним оберуть запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними видання "Бабель", в організації замовного вбивства підозрюють депутата від партії "За майбутнє" Олега Дядика.