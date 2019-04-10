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      Олег Бахматюк заявляє, що бореться за банк заради справедливості

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Олег Бахматюк заявляє, що не полишає боротьби за свій банк.

      Власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" розповів про наслідки від падіння своїх банків і те, чому продовжує боротись за банк "Фінансова ініціатива".

      Банки Бахматюка "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива" були одними з найбільших отримувачів рефінансування від Національного банку у 2014 році. Бізнесмен запропонував НБУ виплатити кредити на умовах реструктуризації, але відповіді досі не отримав.

      Про це Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю УНІАН. "Ми виходимо з пропозицією повернути кошти, але нам відмовляють. Йдуть активні суди – близько 500 судів по всім напрямках з Національним банком та Фондом гарантування вкладів. Ми вже чотири з половиною роки намагаємось довести, що суди – це неефективний метод вирішення проблеми. Тому що всі об’єкти, які виграв Національний банк, просто стоять, вони з ними нічого не роблять. Коли об’єкт працює, він коштує дорожче. Це не наші слова, це прописна істина. Не руйнуйте платформу, яка коштує, умовно кажучи, мільярд доларів – ви продасте її за сто мільйонів у кращому випадку".

      Бахматюк розповів, що пропонував тоді ще міністру фінансів Олександру Шлапаку вихід з ситуації з "ВіЕйБі Банк" по принципу санації, інтеграцією до "Укргазбанку", що мало б мінімальний вплив на ринок, дало комфорт державі і не вбивало економічні процеси всередині: "Я хотів, щоб це був нормальний приклад для всіх учасників процесу. Але що було зроблено? Вбито банк, який можна було зберегти".

      Рішення НБУ про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива" Бахматюк оскаржує в судах: "Зберегти його вже неможливо. Але банк був доведений до банкрутства НБУ навмисне. Тому ми вважаємо, що боремось за банк заради справедливості. Ми пройшли три кола судів і виграли, пішли у Верховний суд, після чого НБУ здійняв крик, і справу знову повернули на першу інстанцію. Ми знову виграли першу інстанцію, потім другу. Подивимось, як воно буде далі. Суть нашої боротьби полягає в тому, щоб не здаватись. На початку, коли ми починали боротись, ще думали, що щось можна зберегти. Але тепер зрозуміло, що ніякого банку вже не буде. Всі фінансові активи знищені".

      Бахматюк також розповів, що потреби у цьому рефінансуванні в принципі не було. А в результаті постраждали не тільки банки, а й завод, що був під заставою, на якому працювало 700 людей. "Фактично мене змусили взяти цей кредит. Зрозумійте, навіщо нам було брати цей кредит, якщо через місяць ввели тимчасову адміністрацію? Усю суму кредиту Нацбанку ми виплатили фізичним особам. Є акт Фонду гарантування вкладів на десяти сторінках, в якому чітко прослідковано, що кошти поступили на рахунки фізичних осіб. Заставою для даного кредиту став лікеро-горілчаний завод в Івано-Франківській області. Це сучасний завод із новим обладнанням. На жаль, завдяки старанням Національного банку та інших учасників суперечки завод зупинився".

      Олег Бахматюк – власник банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива", які стали жертвою так званого "банкопаду", що проводила тодішній керівник НБУ Валерія Гонтарева. Також бізнесмену належить група компаній "Укрлендфармінг", на 300 підприємствах якої в усіх регіонах України працює близько 30 тис. робітників. "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків України і за даними різних рейтингів вважається одним з найкращих роботодавців України.

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      Теги: Олег Бахматюк
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