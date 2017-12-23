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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Олег Березюк: "Ми б хотіли, щоб процес над Марченком довів, що українське судочинство все-таки працює і невинні люди будуть на волі"

13:21, сьогодні 252 Читать новость на русском
Олег Березюк
Олег Березюк

У Червонозаводському районному суді міста Харкова відбувається розгляд двох клопотань щодо обрання запобіжного заходу Владиславу Марченку, голові Запорізького обласного осередку "Об’єднання "Самопоміч".

Сторона захисту заявила про відвід судді Єжова, який має розглядати ці клопотання, у зв’язку із особистою зацікавленістю прокурора Харківської області в тому, щоб здійснювати тиск на суддю.

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Прокурор Харківської області неодноразово демонстрував свою зацікавленість у іншому кримінальному провадженні, яке було зареєстроване ще у січні 2017 року і де фігурує прізвище судді Єжова. Пан Данильченко зробив декілька гучних публічних заяв, де іще під час розслідування кримінального провадження щодо судді Єжова висловив свою впевненість в тому, що він винен. Ми вважаємо це підставою для відводу судді Єжова,
– зазначає адвокат Владислав Грищенко.

Він наголошує, що такі дії захисту – в жодному разі не покликані затягнути судовий процес: "Сторона захисту як ніхто зацікавлена в тому, щоб клопотання про обрання запобіжного заходу почали розглядатися якнайшвидше і були прийняті законні рішення. Адже вважаємо клопотання необґрунтованими, а Владислав Марченко і його брат Марк Марченко мають бути якнайшвидше звільнені з-під варти".

У суді однодумці зустріли Марченка оплесками.

Голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у парламенті Олег Березюк вкотре звертає увагу на очевидність політичної заангажованості цієї справи.

"Те, що ми у Харкові – це замовлення Адміністрації Президента, яка через голову адміністрації може керувати тут і прокуратурою, і судами. І сьогоднішній випадок – класична ілюстрація тиранічного судочинства 1937-го року. Судді робляться залежними, думаю, ми ще побачимо, як свідки робляться залежними і так далі", – зазначає народний депутат.

Водночас ще залишаються сподівання, що процес щодо Владислава Марченка зможе бути доказом, що українське судочинство працює, і невинні люди будуть на волі. Відтак, Олег Березюк від імені "Об’єднання "Самопоміч" звертається до гаранта виконання Конституції та законів:

Втретє протягом доби звертаємось до Президента України. У вас – некерована Генеральна прокуратура взагалі, а Генеральний прокурор займається політикою. Це – злочин номер один в державі. Найвища державна інституція, яка має захищати державу, сьогодні служить для її розвалу. Тому ми мусимо за себе боротися, як і за кожного українця у цій державі,
– заявив Олег Березюк.

Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Запоріжжя Новини Харкова Олег Березюк
Джерело: 24 Канал
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