Олег Блохін отримав роботу у Федерації футболу України

Легендарний екс-гравець і тренер київського "Динамо" Олег Блохін став співголовою Ради стратегічного розвитку професійного футболу Федерації футболу України.

Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Федерації. Зазначимо, що ще одним головою ради є чинний президент ФФУ Андрій Павелко.

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Зізнаюся, для мене це дуже почесна, але в той же час і дуже відповідальна посада. На мій погляд, мої знання й досвід допоможуть українському футболу. Я бачу бажання нинішнього керівництва ФФУ реформувати український футбол і готовий у цьому допомогти. Тому я вдячний членам Виконкому ФФУ, які проголосували за моє призначення,

– сказав Олег Блохін.

Останнім місцем роботи Олега Блохіна в Україні було київське "Динамо", яке він тренував з 2012-го по 2014 рік. З 2003 року по 2007-й і з 2011-го по 2012 рік Олег Блохін був головним тренером збірної України.

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