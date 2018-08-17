Олег Гусєв може увійти в тренерський штаб "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс хоче поставити Олега Гусєва помічником головного тренера.

Журналіст ТК "Футбол 1/2" Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter повідомив, що екс-півзахисник "біло-синіх" Олег Гусєв може увійти до тренерського штабу "Динамо" U-21. За його інформацією, президент київського клубу Ігор Суркіс хоче бачити його на посаді помічника головного тренера Юрія Мороза.

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Ігор Суркіс хоче бачити досвідченого Олега Гусева асистентом Юрія Мороза в молодіжці Динамо. Не замілка посада для людини такого калібру? Якщо у клубі є бажання пригріти легенду, то може би престижніше місце для нього знайти, а? — Igor Burbas (@iburbas) 17 августа 2018 г.

Зазначимо, що Гусєв покинув "Динамо" цього літа, оскільки у нього закінчився контракт з киянами. Раніше повідомлялося, що він взяв участь у спарингу за аматорський "Діназ" і може підписати контракт з клубом.

У складі "Динамо" досвідчений хавбек п'ять разів ставав чемпіоном України і сумарно завоював 15 трофеїв.

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