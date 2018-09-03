Олег Гусєв стане тренером "Динамо"
Екс-футболіст київського "Динамо" Олег Гусєв заявив, що найближчим часом стане головним тренером молодіжної команди "біло-синіх" U-21.
Про це Гусєв повідомив у Сумах під час відвідин місцевого футбольного центру "Барса" в межах святкування Дня міста, де він розпочинав свій спортивний шлях і наразі є його Почесним громадянином.
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"Через кілька днів повинен підписати контракт з "Динамо", де буду тренувати команду U-21", – розказав він.
Зазначимо, що Олег Гусєв виступав за "Динамо" з 2004-го по 2018 рік з перервою на півроку на початку 2017 року. Всього за "Динамо" він провів 443 матчі і забив 96 м'ячів.
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Джерело: 24 Канал
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