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Олег Табаков: біографія та особисте життя радянського актора

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Олег Табаков: біографія та особисте життя
Олег Табаков: біографія та особисте життя / Интерфакс

Російський та радянський актор Олег Табаков помер у віці 82 роки 12 березня. Він кілька місяців перебував у лікарні: в кінці грудня Табакова ввели у штучну кому. У січні артиста підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Біографія Олега Табакова

Олег Табаков – радянський та російський актор, режисер та актор з озвучування. Він народився 18 серпня 1935 року в родині лікарів.

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Після закінчення саратовської школи Табаков вирішив відправитися в Москву, щоб вступити до театрального училища.

Його прийняли в Школу-студію МХАТ і в Російський інститут театрального мистецтва. Він віддав перевагу першому.

Ще коли Олег був студентом, він почав зніматися в кіно. Спершу це були ролі у масовці, але в 1956 році йому дісталася головна роль у стрічці "Тугий вузол".

За свою кар’єру Табаков знявся у багатьох відомих фільмах: "Війна і мир", "Гори, гори, моя зірко", "Сімнадцять миттєвостей весни", "12 стільців", "Незакінчена п'єса для механічного піаніно", "Д'Артаньян і три мушкетери", "Кілька днів з життя Обломова", "Людина з бульвару Капуцинів".

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Олег Табаков і фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери"

Сім’я

Вперше актор одружився з актрисою Людмилою Криловою. Шлюб тривав аж 35 років, у них народився син та донька.

Його друга дружина (з 17 березня 1995) – актриса Марина Зудіна. У них також народився син і донька.

Олег Табаков з дружиною і дітьми

Позиція щодо України

Табаков активно підтримував агресивну політику Росії щодо України. Зокрема, 2014 року підписав листа на підтримку політики російського президента Володимира Путіна щодо військової інтервенції в Україну.

Крім того, він заявляв, що Крим не має жодного стосунку до України.

Але все сталось справедливо. Якби наші українські брати були би розумнішими, вони не дискутували на цю тему. Навпаки, треба було сказати: "Пробачте нас, Христа ради! Ми на халяву купилися". Адже ніякого стосунку Крим до України залежної та незалежної не має.

А у липні 2015 року на російському телебаченні Табаков назвав українців "темними та неграмотними", "вбогими" та такими, що відстають від росіян.

Теги: Новини України Новини Росії LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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