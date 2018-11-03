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      Олег Верняєв – віце-чемпіон світу у вправах на брусах

      68 Читать новость на русском
      Олег Верняєв
      Олег Верняєв

      Український гімнаст Олег Верняєв здобуває срібну медаль у вправах на брусах на Чемпіонаті світу, який відбувається у місті Доха (Катар).

      Чудово виконавши у фіналі свою комбінацію з базою 6,7 на оцінку 15,591, наш спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул, китайцю Цзоу Цзинюаню (16,433).

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      Відзначимо, що це вже четверта нагорода світового гатунку у колекції Верняєва, який також має золото Наньніну-2014, та срібні медалі Глазго-2015 і Монреалю-2017.

      Варто додати, що Верняєв пропустив декілька місяців тренувань та не брав участь у змаганнях через травми, операції та непростим процесом відновленням після них.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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