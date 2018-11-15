Олег Верняєв отримав травму на турнірі у Швейцарії: відео

На меморіалі Артура Гандера, що проходив в швейцарському К’яссо, олімпійський чемпіон 2016 року в Ріо Олег Верняєв отримав травму ноги.

Про це український гімнаст повідомив у власному Instagram-профілі, прокоментувавши прикрий епізод.

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"Ну, що друзі, як то кажуть, лай** трапляється. Розповім в двох словах. Прилетівши в Мілан, виходячи з автобуса, я підвернув праву ногу, думав, що сильно, але за допомогою моїх друзів – місцевих фізіотерапевтів, зміг виступити і навіть виконати стрибок. Дійшовши до третього снаряда, виконав вправу дуже погано і відразу відчув, що вдарив ногу, але вже ліву. Висновок: різні ситуації бувають, іноді спад, іноді підйом! Головне, дійти цей рік до кінця, а з січня в бій, працювати, готуватися і підкорювати нові вершини. Усім здоров'я", – написав Верняєв.

Варто зазначити, що попри травму Верняєв зайняв дев’яте місце на турнірі.