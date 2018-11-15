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      Олег Верняєв отримав травму на турнірі у Швейцарії: відео

      313 Читать новость на русском
      Олег Верняєв
      Олег Верняєв / ИА "Вчасно"

      На меморіалі Артура Гандера, що проходив в швейцарському К’яссо, олімпійський чемпіон 2016 року в Ріо Олег Верняєв отримав травму ноги.

      Про це український гімнаст повідомив у власному Instagram-профілі, прокоментувавши прикрий епізод.

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      "Ну, що друзі, як то кажуть, лай** трапляється. Розповім в двох словах. Прилетівши в Мілан, виходячи з автобуса, я підвернув праву ногу, думав, що сильно, але за допомогою моїх друзів – місцевих фізіотерапевтів, зміг виступити і навіть виконати стрибок. Дійшовши до третього снаряда, виконав вправу дуже погано і відразу відчув, що вдарив ногу, але вже ліву. Висновок: різні ситуації бувають, іноді спад, іноді підйом! Головне, дійти цей рік до кінця, а з січня в бій, працювати, готуватися і підкорювати нові вершини. Усім здоров'я", – написав Верняєв.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ ‍♂️ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины Всем здоровья

      Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

      Варто зазначити, що попри травму Верняєв зайняв дев’яте місце на турнірі.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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