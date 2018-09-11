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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Олег Верняєв тріумфально повернувся після операцій: відео

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Олег Верняєв відновив виступи на змаганнях після операцій
Олег Верняєв відновив виступи на змаганнях після операцій

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв виступив на змаганнях вперше після операцій на плечі і нозі.

Українець взяв участь в п'ятому турі сезону Бундесліги і, відповідно, стартовому для осінньої частини. "Саар" Верняєва зустрічалася з останньою командою чемпіонату "Хайльбронном". У підсумку, команда українця здобула впевнену перемогу – 73:16, пише Xsport.

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Відео тріумфального виступу Олега Верняєва

Зазначимо, також в Бундеслізі виступає срібний призер чемпіонату Європи-2018 Ігор Радівілов. Українець став найрезультативнішим у складі "Котбуса", але не зміг допомогти колективу перемогти "Обер Лан" – 26:49.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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