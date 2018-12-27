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      Олег Верняєв: В Україні немає вибору залів, вони часів, коли мені було 10 років

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      Олег Верняєв
      Олег Верняєв / ИА «Вчасно

      Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв заявив, що в Україні немає тренувальних залів для підготовки до змагань.

      За словами Верняєва, спортивні зали, які наразі є, давно вже застаріли та не відповідають вимогам.

      Читайте також: Олег Верняєв виборов золото та срібло на Кубку світу зі спортивної гімнастики

      "Вибору залів немає. Звичайно, є ЦСКА в Києві, "Авангард", спортінтернат на Лісовій, але ці зали часів, коли мені було 10 років. Тоді ці снаряди вважалися нормальними, а зараз вже не те. Якщо б до мене підійшли і сказали, що давай ми тобі віддаємо зал, займайся ним, я свої гроші дам, зберу меценатів – мені б допомогли придбати снаряди. Є різні можливості. Із задоволенням це зробив би, і в мене є таке в планах, але у нас же: хрін ти забереш цей зал і хрін тобі дадуть його в оренду", – сказав Олег в інтерв'ю "112 Україна".

      "У спортивній гімнастиці свої особливості. Не як у борців, наприклад, де поклав два-три татамі, і вже зал. Нам потрібна певна площа, висота під снаряди. У хлопців-борців татамі дешевші, у нас же звичайний кінь 6 тисяч євро коштує, килим – 40 тисяч! Дуже дороге обладнання, але можна шукати шляхи. Припустимо, відбувається чемпіонат Європи або світу, там нове обладнання. Якщо замовити заздалегідь забрати після змагань, то продадуть вже в половину дешевше. Воно начебто вживане, але насправді всього два тижні на ньому потренувалися люди, і нічого такого з ним не сталося. Дайте просто можливість!", – резюмував спортсмен.

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      Теги: Спорт Олег Верняєв Спортивна гімнастика
      Джерело: 24 Канал
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