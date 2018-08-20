Олег Винник підкорив хвилі на дошці для серфінгу: ефектне відео

Співак Олег Винник, якого називають секс-символом українського шоу-бізнесу, продовжує публікувати кадри з сонячної Домінікани. Артист не просто ніжився на пляжі, але й спробував свої сили у серфінгу.

На свій 45-ий день народження Олег Винник отримав чудовий подарунок – путівку на відпочинок в сонячній Домінікані. Свою райську подорож артист вирішив показати на сторінці в Instagram.

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Олег Винник не тільки засмагав на пляжі, милуючись казковими краєвидами, але й вирішив зайнятись екстремальною розвагою – серфінгом. Артист ефектно підкорив хвилі Атлантичного океану, показавши свої досягнення в ролику.

"На гребені хвилі", – лаконічно написав Олег Винник.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 16 Сер 2018 р. о 12:53 PDT

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 15 Сер 2018 р. о 10:05 PDT

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Та це не єдині розваги, якими Олег Винник здивував своїх прихильників. Співак сів за кермо багі, на якому ефектно проїхав бездоріжжям. Не оминув увагою Олег Винник і традиційної розваги на відпочинку – риболовлі в океані. Чоловік похизувався чималим уловом, чим приголомшив мережу.

Не зміг відмовити собі в задоволенні порибалити в Атлантичному океані,

– зізнався Олег Винник.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 17 Сер 2018 р. о 3:49 PDT

Наразі Олег Винник готується до грандіозного концерту, який запланував на День Незалежності. Виступ пройде у Сумах на стадіоні "Ювілейний".