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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Олег Винник розповів, чи хоче стати президентом України

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Олег Винник зізнався, яи хотів би стати президентом України
Олег Винник зізнався, яи хотів би стати президентом України / Vva.ua

Популярний український співак Олег Винник не виключає, що хотів би стати президентом України, проте назвав одну умову, за якої він узяв би участь у виборах.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі телеканалу NewsOne.

Так, Винник заявив, що балотувався б на пост президента України, якби був мільярдером.

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Якщо б я був мільярдером і знав би, що мій бюджет є більшим від нашої країни, я б пішов президентом і зробив би країну щасливою,
– сказав співак.

"Колись я про це навіть замислювався: як це круто володіти великими коштами і вкласти їх у розвиток своєї країни", – додав Вмнник.

Дивіться відео, на якому Олег Винник розповідає про свої президентські амбіції:

 

Теги: LifeStyle Новини України Новини політики Музика Президент України
Джерело: 24 Канал
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