Олег Винник розповів, чи хоче стати президентом України
Популярний український співак Олег Винник не виключає, що хотів би стати президентом України, проте назвав одну умову, за якої він узяв би участь у виборах.
Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі телеканалу NewsOne.
Так, Винник заявив, що балотувався б на пост президента України, якби був мільярдером.
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Якщо б я був мільярдером і знав би, що мій бюджет є більшим від нашої країни, я б пішов президентом і зробив би країну щасливою,
– сказав співак.
"Колись я про це навіть замислювався: як це круто володіти великими коштами і вкласти їх у розвиток своєї країни", – додав Вмнник.
Дивіться відео, на якому Олег Винник розповідає про свої президентські амбіції: