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Олега Табакова ввели у кому

12:56, сьогодні 3871 Читать новость на русском
Олега Табакова ввели у кому
Олега Табакова ввели у кому / РИА Новости

Відомого російського актора Олега Табакова лікарі ввели в штучну кому. Його стан оцінюється як стабільно важкий.

Про повідомляють російські ЗМІ, зокрема, телеканал РЕН ТВ.

Читайте також: Олег Табаков: біографія та особисте життя радянського актора

Артиста ввели в штучну кому, аби зняти навантаження з внутрішніх органів.

У понеділок, 25 грудня, стало відомо, що самопочуття Табакова різко погіршився.

82-річного Табакова госпіталізували в кінці листопада. За повідомленнями різних ЗМІ, у нього діагностували зараження крові, актора підключили до апарату штучної вентиляції легень, а також екстрено прооперували.

Читайте також: Що відомо про стан Табакова: ЗМІ оприлюднили нові подробиці

Олег Табаков відомий ролями у фільмах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Дванадцять стільців", "Д'Артаньян і три мушкетери", "Москва сльозам не вірить", "Людина з бульвару Капуцинів" та інші.

Теги: LifeStyle Новини Росії Кіно
Джерело: 24 Канал
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