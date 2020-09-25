В анексованому Криму російські окупанти схопили українського громадянина Олександра Долженкова – 22-річного одесита, що відпочивав у Євпаторії. Це трапилося кілька днів тому, 22 вересня, а зараз чоловік перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури АР Крим і Севастополя в телеграмі.

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Що відомо про затримання українця у Криму:

Українець на початку місяця приїхав до Криму на відпочинок, а 22 вересня хлопця затримали окупанти. Трапилося це у Євпаторії.

Одесита звинуватили у нібито публічних закликах до екстремістської діяльності на півострові.

Окупанти доправили затриманого до Сімферополя, де російський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляють "Крим. Реалії", ім'я затриманого українця – Олександр Долженков.

Що відомо про Олександра Долженкова? До Криму він приїхав з мамою на відпочинок на початку вересня. За освітою Долженков геолог, закінчив Одеський національний університет імені Мечнікова.

За фактом незаконного затримання одесита прокуратура Криму на материковій Україні розпочала кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Що ж кажуть окупанти:

Вони вважають, що 22-рійчний одесит приїхав до Криму для пошуку спільників з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як стверджують російські силовики, українець поширював на півострові листівки, що містили заклики до "порушення територіальної цілісності Росії".

У вересні 2020-го українець поширив на території міст Криму листівки, що містять заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, після чого 19 вересня його затримали співробітники ФСБ,

— йдеться у повідомленні.

Разом із тим ФСБ інформує також про затримання жителя Євпаторії, 1992 року народження. Цей чоловік є громадянином Росії. Він, своєю чергою, нібито закликав до публічного виправдання і пропаганди тероризму і екстремізму. У ФСБ стверджують, що в нього вилучили "компоненти вибухових пристроїв, предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю і боєприпаси".

Цього чоловіка теж взяли під варту.