Верховна Рада 4 червня призначила ексгендиректора каналу "1+1" міністром культури. Перед тим його розлядали як одного із ймовірних кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва.

Сам Олександр Ткаченко відмовився від політичних амбіцій бути мером столиці. Про це нещодавно призначений міністр культури розповів в ефірі телеканалу "1+1".

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На питання ведучого він ствердно відповів, що відмовляється від попередніх амбіцій мерства Києвом. "Очевидно", – лаконічно відповів Ткаченко.

Олександра Ткаченка іменували одним з ймовірних кандидатів на посаду мера Києва на прийдешніх місцевих виборах. За його висунення зазвичай зазначали такі причини, як особиста довіра Зеленського і тісні дружні стосунки, непоганий рейтинг і вміння організовувати багатоструктурні процеси.

Думка експерта про призначення Ткаченка

В ефірі 24 каналу політолог та співзасновник Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Олег Саакян припустив, що це може бути політичним розміном посадами.

Думаю, що це домовленість. Не відкидав би такого варіанту, що це може бути розмін посадами, щоб він зберіг політичні амбіції,

– розповів експерт Олег Саакян.

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