Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія радника Зеленського

Нещодавно у команді Володимира Зеленського припустили, хто може посісти крісло глави МЗС України після ймовірної перемоги їхнього кандидата на президентських виборах. Так, там припустили, що відомство може очолити Олександр Данилюк – екс-міністр фінансів і теперішній радник Володимира Зеленського.

Відповідне припущення зробив ще один член ЗЕкоманди, донедавна соратник Порошенка, нардеп Сергій Лещенко. Проте Данилюк поспішив спростувати таку інформацію. Він сказав, що "в уряді можуть трішки розслабитися" і наголосив: він не претендує на таку посаду. Що ж відомо про екс-міністра фінансів і теперішнього радника Зеленського Олександра Данилюка – читайте далі.

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Хто такий Олександр Данилюк?

Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року у місті Григоріополь, що в Молдові, згодом його сім’я повернулася до Києва. Батько Данилюка працював директором Академпроекту Академії наук України, а мати – викладала кібернетику в Київському політехнічному інституті.

Данилюк у 1998 році закінчив Національний технічний університет (КПІ) за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій. З 1999-2001 Данилюк навчався в Бізнес школі університету Індіани (США), де отримав МВА. Володіє п'ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та французькою.

Данилюк одружений, разом із дружиною Ольгою виховує двох синів – Річарда і Володимира.

Свою кар’єру він розпочав у 1995 році як брокер в українській компанії TEKT, згодом став керівником департаменту інвестиційного банкінгу в "Альфа Капітал" і молодшим інвестиційним менеджером в американському фонді Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

У 2006 – 2010 роках Данилюк керував інвестиційним фондом Rurik Investment в Лондоні і Люксембурзі.

Данилюк обіймав високі посади за президентства Ющенка і Януковича

На державній службі Данилюк із 2005 року. Так, він був радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. На посаді займався приватизацією Криворіжсталі, питаннями енергетики тощо.



Олександр Данилюк

Згодом Олександр Данилюк став позаштатним радником президента Януковича. З 2010 року він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ. Зазначимо, що координаційний центр безпосередньо перебував під патронатом глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.

У 2014 році президент Петро Порошенко призначив Данилюка своїм постійним представником у Кабінеті Міністрів України.

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З вересня 2015 року чинний глава держави призначив Данилюка заступником глави Адміністрації Президента України.

Коли Верховна Рада у 2016 році відправила у відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, підтримавши на його місце кандидатуру Володимира Гройсмана, парламент затвердив новий склад Кабміну, в якому Данилюк отримав посаду міністра фінансів України.

Данилюк на посаді міністра фінансів

За терміну Данилюка на посаді було реалізовано націоналізацію "ПриватБанку". Також, будучи міністром фінансів, він заявляв, що підтримує ідею скасувати стипендії для більшості студентів і виділяти їх лише як соціальну підтримку малозабезпеченим верствам населення, зокрема дітям-інвалідам та академічні стипендії, які має отримувати обмежена кількість студентів.

У серпні 2016-го Данилюк підтримав ініціативу зробити на 5 років перерву по сплаті податків на прибуток для підприємців малого бізнесу з оборотом до 3 мільйонів.

Конфлікт із Гройсманом і звільнення

У червні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив Верховну Раду звільнити Данилюка. 7 червня 2018 року Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка. За відставку голови Мінфіну проголосували 254 депутати.

Цьому передував його конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема, в частині реформування Державної фіскальної служби.



Данилюк і Гройсман

Так, Гройсман відмовився призначити Яну Бугримову заступником Данилюка з податкового напрямку і невдовзі прямо підпорядкував собі ДФС, забравши департамент у міністерства фінансів. У відповідь на це Олександр Данилюк 31 травня надіслав листа послам країн G7. Він заявив європейським партнерам: "Бугримову ж призначати не хотіли, тому що Гройсман свідомо гальмує реформу ДФС".

У 2019, під час виборчої кампанії в Україні, став радником кандидата в президенти Володимира Зеленського.

В команді Зеленського

Олександра Данилюка пов’язують із Сергієм Льовочкіним. Так, політичний експерт Антон Швець вважає, що поява екс-міністра фінансів Олександра Данилюка в команді Зеленського є наслідком передвиборчої домовленості між Ігорем Коломойським і Сергієм Льовочкіним.

"Данилюк в політиці не дарма вважається людиною Льовочкіна. Поява Данилюка говорить не про економічну програму і так далі, а виключно про те, що Коломойський домовився з Льовочкіним",– розповідав експерт в ефірі 24 каналу.

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Що ж казав сам Данилюк про свою підтримку Зеленському після першого туру виборів? Він переконував, що максимально підтримуватиме цього кандидата, не вимагаючи взамін міністерського крісла.

У мене така позиція: я максимально допомагаю Зеленському як кандидату. Чи буду я частиною команди у разі перемоги – це вже інше питання, яке залежить від складу усієї команди,

– казав Данилюк.

До речі, нещодавно новоспечений радник Зеленського в одному з інтерв’ю наголосив, що вважає проведену ним націоналізацію Приватбанку правильною.



Данилюк супроводжував Зеленського у Парижі, на зустрічі із Макроном

"Це був дуже непростий процес. Згідно з тією інформацією, за якою уряд ухвалював рішення про приватизацію, і також було рішення РНБО, я вважаю, що рішення було абсолютно правильним", – заявив екс-чиновник.

Щодо необхідності компенсації колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському у зв'язку з націоналізацією банку радник Зеленського сказав: "Це питання до суду, але якщо виходити з позиції, яку я вже озвучив, що рішення було правильним і обґрунтованим, то про яку компенсацію може бути мова".