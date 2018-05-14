Олександр Долгополов програв у першому раунді турніру в Римі

Олександру Долгополову успішне повернення не вдалося. Українець програв свій перший матч після травми, через яку не виходив на корт близько місяця.

№1 українського чоловічого рейтингу припинив боротьбу за трофей у першому раунді турніру в Римі. Олександр Долгополов склав зброю перед екс-лідером світового рейтингу Новаком Джоковічем.

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Українець розпочав матч з того, що відразу віддав свою подачу. У підсумку в першій частині гри Новак Джоковіч реалізував ще 3 брейк-пойнти. У другому сеті сербу для впевненої перемоги вистачило одного тріумфу на подачі нашого тенісиста.

То ж 6:1 та 6:3 крок до підкорення Риму робить Новак Джоковіч.