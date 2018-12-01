У ніч на 2 грудня відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Відтак Україна має можливість отримати ще одного чемпіонат світу.

Гвоздик – Стівенсон. Головне

Що: за титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC

Де: арена Videotron Centre у Квебеку (Канада)

Коли: 1 грудня (ніч на 2 грудня в Україні, приблизно о 01:30 за київським часом)

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Про бій

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) та чемпіон світу за версією WBC в цій же вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 25 KO) зустрінуться, щоб визначити, хто х них має право бути єдиним чемпіоном. Поки титул належить Стівенсону.

Це буде десятий захист титулу для Стівенсона. Однак сім з них були добровільними захистами титулів. Адоніс Стівенсон протягом 5 років не провів жодного обов'язкового захисту. У 2015 році його позбавили титулу за версією журналу The Ring за те, що він понад два роки не проводив бої ні з одним боксером, що входить у рейтинг.

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Адоніс Стівенсон тричі "зіскакував" з бою з обов'язковим претендентом на свій титул WBC, колумбійцем Елейдером Альваресом. Стівенсон тричі виплачував відступні, щоб не зустрічатися з ним, але так і не був позбавлений титулу. Минулого разу він ледь зміг зберегти пояс – його бій зі шведом Баду Джеком завершився внічию. У підсумку виник титул тимчасового чемпіона WBC, який і виграв Гвоздик, перемігши Мехді Амара. Та цього разу «втекти» від обов’язкового претендента не вдалося.

Чому у Канаді

Саме вдома у Канаді частіше за все виходив у ринг 41-річний Стівенсон, який провів поза батьківщиною тільки два бої: у США ще на початку своєї професіональної кар’єри. Через кримінальне минуле, Адоніс Стівенсон не має можливості битися в США.

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Для Гвоздика бій проти Стівенсона буде першим за межами Сполучених Штатів.

Що прогнозують букмекери

Гвоздик молодший за Стівенсона на 10 років. Стівенсону 41 рік, і швидшим від цього він не стає. Однак вік – не єдина перевага українця. І якщо 200 грамів, на які він важчий, у цій ваговій категорії не дуже грають ролі, так він ще й вищий за суперника. Зате в Стівенсона більший розмах рух. Відтак перевага на стороні саме Гвоздика, вважають букмекери.

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