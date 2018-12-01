15:05
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку

      131 Читать новость на русском
      Гвоздик - Стівенсон: анонс на бій
      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку

      У ніч на 2 грудня відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Відтак Україна має можливість отримати ще одного чемпіонат світу.

      Гвоздик – Стівенсон. Головне

      Що: за титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC
      Де: арена Videotron Centre у Квебеку (Канада)
      Коли: 1 грудня (ніч на 2 грудня в Україні, приблизно о 01:30 за київським часом)

      Читайте також: Гвоздик – Стівенсон: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

      Про бій

      Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) та чемпіон світу за версією WBC в цій же вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 25 KO) зустрінуться, щоб визначити, хто х них має право бути єдиним чемпіоном. Поки титул належить Стівенсону.

      Це буде десятий захист титулу для Стівенсона. Однак сім з них були добровільними захистами титулів. Адоніс Стівенсон протягом 5 років не провів жодного обов'язкового захисту. У 2015 році його позбавили титулу за версією журналу The Ring за те, що він понад два роки не проводив бої ні з одним боксером, що входить у рейтинг.

      Читайте також: Сутенер, в'язень і кривдник Белью: хто такий наступний суперник Гвоздика – Адоніс Стівенсон?

      Адоніс Стівенсон тричі "зіскакував" з бою з обов'язковим претендентом на свій титул WBC, колумбійцем Елейдером Альваресом. Стівенсон тричі виплачував відступні, щоб не зустрічатися з ним, але так і не був позбавлений титулу. Минулого разу він ледь зміг зберегти пояс – його бій зі шведом Баду Джеком завершився внічию. У підсумку виник титул тимчасового чемпіона WBC, який і виграв Гвоздик, перемігши Мехді Амара. Та цього разу «втекти» від обов’язкового претендента не вдалося.

      Чому у Канаді

      Саме вдома у Канаді частіше за все виходив у ринг 41-річний Стівенсон, який провів поза батьківщиною тільки два бої: у США ще на початку своєї професіональної кар’єри. Через кримінальне минуле, Адоніс Стівенсон не має можливості битися в США.

      Читайте також: У якому раунді Гвоздик може відправити у нокаут Стівенсона: прогноз Берінчика

      Для Гвоздика бій проти Стівенсона буде першим за межами Сполучених Штатів.

      Що прогнозують букмекери

      Гвоздик молодший за Стівенсона на 10 років. Стівенсону 41 рік, і швидшим від цього він не стає. Однак вік – не єдина перевага українця. І якщо 200 грамів, на які він важчий, у цій ваговій категорії не дуже грають ролі, так він ще й вищий за суперника. Зате в Стівенсона більший розмах рух. Відтак перевага на стороні саме Гвоздика, вважають букмекери.

      Читайте також: Гвоздик і Стівенсон провели зважування перед боєм: відео

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Бокс Спорт Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сьогодні , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 28
      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      сьогодні , 14:30 Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      Ігор Саджениця 131
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 122
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 623
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1410
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Мессі може пропустити два матчі збірної Аргентини
       9 вересня 2013 , 21:39
      Розкішна перемога донеччан. "Металург" Д - "Севастополь" - 3:0. ВІДЕО
       11 квітня 2014 , 21:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук