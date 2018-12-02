У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC.

Адоніс Стівенсон тричі "зіскакував" з бою з обов'язковим претендентом на свій титул WBC, колумбійцем Елейдером Альваресом. Стівенсон тричі виплачував відступні, щоб не зустрічатися з ним, але так і не був позбавлений титулу. Минулого разу він ледь зміг зберегти пояс – його бій зі шведом Баду Джеком завершився внічию. У підсумку виник титул тимчасового чемпіона WBC, який і виграв Гвоздик, перемігши Мехді Амара. Та цього разу "втекти" від обов’язкового претендента не вдалося.

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Варто зазначити, що букмекери віддають перевагу Гвоздику у цьому бою.

Відеотрансляція бою Гвоздик – Стівенсон