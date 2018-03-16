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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Олександр Гвоздик готовий здобути тимчасовий чемпіонський пасок за версією WBC

21:40, 16 березня 238 Читать новость на русском

Напередодні бою проти француза Мехді Амара український важковаговик дав фінальну прес-конференцію і провів дуель поглядів.

"Для мене честь битися за титул WBC. Я вражений тим, що виступлю на Madison Square Garden в Нью-Йорку. Це Мекка боксу. Насправді, я не дуже багато знаю про свого опонента, але ми розкриємо його в ніч бою", – зазначив претендент на пояс тимчасового чемпіона WBC Олександр Гвоздик.

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Поєдинок же відбудеться в ніч на 18 березня. І цілком імовірно, що переможець цього протистояння може вийти в ринг із власником регулярного чемпіонського пояса за версією WBC. Зараз ним володіє канадець Адоніс Стівенсон. Імовірний бій Олександра Гвоздика за звання найкращого боксера в рейтингу WBC може відбутися в кінці року.

Теги: Новини України Новини спорту Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
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