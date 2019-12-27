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      Олександр Санченко зі "Слуги народу" проходить у Раду замість Венедіктової: що про нього відомо

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      Олександр Санченко / скріншот з відео

      Олександр Санченко проходить до Верховної Ради від партії "Слуги народу". Він замінить Ірину Венедіктову, яка стала тимчасово виконуючою обов'язків директора ДБР.

      Про це свідчить виборчий список партії і повідомлення заступниці голови "Слуги народу" Євгенії Кравчук у фейсбуці.

      До теми: Зеленський звільнив Трубу і призначив Венедіктову тимчасовою главою ДБР

      Що відомо про Олександра Санченка

      31-річний Санченко народився у Сумах. Він отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів. Санченко працює директором зі зв'язків з держорганами і корпоративної соціальної відповідальності музичного фестивалю Atlas Weekend.

      До цього він заснував всеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту "СтудМіс України". Також він був співорганізатором проєкту Kyiv Free Wi-Fi і координатором у Red Bull Ukraine. 

      Він є 137-им номером у списку партії "Слуги народу".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Atlas Weekend Ірина Венедіктова Слуга народу Верховна Рада
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