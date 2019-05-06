Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил. Про відповідне призначення гарант повідомив 6 травня у штабі ООС.

На цій посаді Сирський замінить Сергія Наєва. Наєв очолив Об'єднані сили у березні 2018 року. За час його перебування на цій посаді українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 квадратні кілометри окупованих територій.

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Що відомо про Олександра Сирського?

До АТО Олександр Сирський був кадровим українським військовим. У 2000-х роках він командував 72 бригадою. Отримав звання генерал-майора.

Перед початком війни на Донбасі був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО.

З початком бойових дій Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

За бої на Дебальцевському плацдармі Олександра Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня, згодом він отримав завання генерал-лейтенанта.

У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.



Олександр Сирський