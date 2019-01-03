Олександр Усик – найкращий боксер 2018 року за версією BoxingScene

Авторитетне видання BoxingScene назвало абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика найкращим боксером 2018 року.

У BoxingScene відзначили, що у 2018 році Усик виграв всі три поєдинки, у яких завоював три чемпіонські пояси та став абсолютним чемпіоном світу, захистивши свої титули. Українець домінував у першій важкій вазі.

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Також експерти відзначили, що Усик всі три поєдинки провів на території суперників – проти Марієса Брієдіса у Латвії, Мурата Гассієва у Росії та Тоні Белью у Англії.

Зазначається, що у 2019 році Усик перейде у важку вагу. Якщо його перший бій буде успішним, то вже невдовзі він зможе претендувати на бій проти британця Ентоні Джошуа, який є чемпіоном світу у важкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA та WBO.

Також на нагороду претендували Теренс Кроуфорд, Майкі Гарсія, Моріс Хукер, Косей Танака та Джош Уоррінгтон.

Варто нагадати, що Усик потрапив у топ-5 боксерів світу за версією BoxingScene незалежно від вагової категорії. Ще один українець Василь Ломаченко – на другій позиції.