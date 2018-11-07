Олександр Усик і Тоні Белью потренувалися перед боєм

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не надто викладався на відкритому тренуванні. Хоча в суботу, 10 листопада, Усик захищатиме усі свої пояси у бою проти Тоні Белью.

Обидва боксери показали себе Манчестерській публіці.

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Усик розім'явся, трохи попрацював і пішов по-англійськи. Як і обіцяв, українець не давав інтерв'ю – він усе скаже у бою.

Натомість, Тоні Белью своїм зірковим часом скористався на повну. Британець залюбки розтавав автографи та спілкувався зі ЗМІ.

Я битимуся перед рідною публікою – це чудово. Повірте, в суботу буде прекрасний вечір. На рингу зійдуться два класні боксери. Я щасливий, що цей поєдинок відбудеться,

– сказав Тоні Белью.

На бій Усика та Белью, який в суботу ввечері прийме Манчестер-Арена, продали уже майже всі квитки.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик на своєму новому Youtube-каналі опублікував емоційне відео про його тренувальний табір перед боєм з британцем Тоні Белью.