01:15
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • понеділок
    0°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Олександр Усик може вийти на ринг з Ентоні Джошуа: відомо коли

508 Читать новость на русском

Олександр Усик може вийти в ринг з Ентоні Джошуа. Про це повідомив промоутер британського чемпіона Едді Хірн.

Поєдинок має відбутися уже в квітні 2019 року.

Читайте також: Відомий світовий промоутер хоче підписати контракт з Усиком

Цього бою хочуть і Усик, і Джошуа. Ентоні вважає українця блискучим боксером. Але спершу Олександр має виграти бодай декілька зустрічей у суперважкому дивізіоні.

Ще наприкінці 2018 року Усик може дебютувати в хевівеї боєм з Тоні Белью. І в разі перемоги, на Олександра чекатиме король елітної вагової категорії Ентоні Джошуа. В британця на разі 4 престижні пояси. А Усик, нагадаємо, є абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 29 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
29 липня, 22:01 Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Головні новини 29 липня: Новинський у базі "Миротворця", Медведєв у Криму, повернення Кличка
29 липня, 22:00 Головні новини 29 липня: Новинський у базі "Миротворця", Медведєв у Криму, повернення Кличка
Чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
29 липня, 21:00 Чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
Сергій Лещенко
Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
29 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
29 липня, 19:30 Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Монреаль Канадіенс" зазнали поразки від "Філадельфії Флайєрс"
 23 травня 2010 , 14:35
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
"Нива" - офіційний чвертьфіналіст Кубка, Кавані готується до битви за Мундіаль
 8 листопада 2013 , 07:36
Павелко: Робота в Парламенті не зашкодить мені максимально віддано працювати для футболу
 12 лютого 2015 , 13:56
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук