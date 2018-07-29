Олександр Усик може вийти на ринг з Ентоні Джошуа: відомо коли

Олександр Усик може вийти в ринг з Ентоні Джошуа. Про це повідомив промоутер британського чемпіона Едді Хірн.

Поєдинок має відбутися уже в квітні 2019 року.

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Цього бою хочуть і Усик, і Джошуа. Ентоні вважає українця блискучим боксером. Але спершу Олександр має виграти бодай декілька зустрічей у суперважкому дивізіоні.

Ще наприкінці 2018 року Усик може дебютувати в хевівеї боєм з Тоні Белью. І в разі перемоги, на Олександра чекатиме король елітної вагової категорії Ентоні Джошуа. В британця на разі 4 престижні пояси. А Усик, нагадаємо, є абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.