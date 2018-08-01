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Олександр Усик: "Не потрібні мені ніякі зірки героя"

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Олександр Усик зреагував на ймовірне присвоєння йому звання Героя України
Олександр Усик зреагував на ймовірне присвоєння йому звання Героя України / Xsport.ua

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик заявив, що не потребує нагород від держави. Так спортсмен прокоментував ажіотаж довкола ймовірного присвоєння йому звання Героя України.

Про це Усик сказав під час прес-конференції в Києві.

Герой – не потрібні мені ніякі зірки. Для свого народу і певної кількості людей моєї країни я і так є героєм, мені для цього не потрібні зірки, мені не потрібні для цього якісь регалії,
– заявив український боксер.

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"Після приїзду додому, в Україну, на Батьківщину багато людей почало висловлювати думку, що дати, що забрати. Забрати складно буде, відразу говорю. Можливо, це неможливо. Не треба абсолютно нічого мені давати, тому що я нічого у вас не прошу. Я прошу вас просто не заважати мені йти тим шляхом, яким мене веде Всевишній. Не заважайте – це найкраща підтримка, яку ви можете дати мені", – додав Усик.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України. Ця ініціатива викликала шквал критики як у політикумі, так і в суспільстві, мовляв, героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

Теги: Новини України Олександр Усик Бокс Новини спорту
Джерело: 24 канал
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